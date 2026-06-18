とんでもないハプニングが起きたのは、韓国代表のファーストマッチにおいてだ。現地６月13日、北中米ワールドカップ・グループＡの韓国代表vsチェコ代表戦がメキシコ・グアダラハラで開催され、韓国が２―１の逆転勝利を収めた。大盛り上がりとなった韓国応援団のスタンドにあって、あり得ない事態が勃発していた。YouTubeの登録者数が600万を超える韓国人コンテンツクリエイター、イノニャンさん（本名ユン・スジンさん）が