2026年６月17日（日本時間18日）、日本代表が20日のチュニジア戦に向けてナッシュビルSCのトレーニングセンターで練習を行なった。１日オフを挟んでのこの日、ピッチに姿を現わしたのはサポートメンバーの吉田麻也とメンター役の南野拓実を含む26名。オランダ戦で左膝を痛めた久保建英に加え、CFの上田綺世もグラウンドには姿を見せなかった。「えっ、別メニュー？ 久保に続いてまさか彼まで──」そんな緊張感も漂うなか、