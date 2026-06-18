ウォーカーはNPB復帰を目指している（C）産経新聞社元巨人助っ人、アダム・ウォーカーの打棒が再び活発になってきた。6月17日に行われたファーム・リーグ東地区のロッテ戦（ロッテ浦和）に「4番・DH」で出場したオイシックス新潟のウォーカーは4点を追う6回2死の第3打席、吉川悠斗の直球を捉えて、打った瞬間それとわかる打球で左翼の防球ネット直撃の12号ホームランを放った。【動画】この打球を見よ！パワーは健在のウォーカ