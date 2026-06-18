ニュージーランド出身でオーストラリアを拠点に騎乗しているジェイソン・コレット（35）がJRA短期免許を取得することが17日、分かった。身元引受調教師となる杉山晴師が明かした。期間は27日から2カ月の見込みとなっている。コレットはオーストラリアのニューサウスウェールズ州（シドニー地区）を拠点に活躍し、22年に英国の国際騎手招待競走シャーガーカップに出場した。メトロポリタン（都市部）開催の勝ち星を競う豪リーデ