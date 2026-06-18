20日に英アスコット競馬場で行われるG1クイーンエリザベス2世ジュビリーS（芝直線1200メートル）に出走予定のサトノレーヴ（牡7＝堀）が現地時間16日、追い切った。堀師は「当該週も速いタイムをマークしましたが、自らスムーズに加速し、しまいも促す必要はなく手綱を放して手応えがある分、しっかり脚を伸ばせました。息遣いも良く、順調に態勢が整いました」とコメント。一方、同じレースに向かうルガル（牡6＝杉山晴）は現