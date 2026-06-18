交流戦を１０勝６敗２分け、セ・リーグで唯一勝ち越しとなる貯金４で終えた巨人。担当記者が投手、野手のＭＶＰを選んだ。＊＊＊相手がどこでも、その実力は健在だった。田中瑛斗投手（２６）は古巣・日本ハムを含めた計４チームと対戦し、６登板、計５回２／３を３安打に抑え、防御率０・００。パ・リーグでの経験値をもとに好投を続け、４月２２日・中日戦（前橋）から続く連続無失点記録を自身最長タイの１８試合にまで