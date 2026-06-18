◆米大リーグドジャース―レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）２連勝中で貯金が今季最多２０となっているドジャースが１７日（日本時間１８日）、大谷翔平投手（３１）が７勝目を狙って先発登板した本拠地・レイズ戦で、４回にコールとフリーランドの適時打で２点の先取点を奪った。大谷は４回まで５０球で２安打無失点、４奪三振の好投を見せている。１―０で勝った前日１６日（同１７日