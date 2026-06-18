小笠原と中日時代、２１年から４年間に共にプレーした加藤翔平記者が、左腕の野球に向き合う姿勢や性格を明かした。＊＊＊小笠原は「マウンドに上がったら誰にも譲らない」という強い意地とプライドを持ち、登板までの取り組みが自信の根拠となっている。食事管理やサプリメント摂取を積極的に取り入れ、知識も豊富。ウェートトレーニングの日にはタンクトップ姿で大粒の汗を流し、徹底的に全身を追い込む。全メニューを消