【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、１日のオフを挟んでベースキャンプ地で全体練習を再開した。オランダ戦で先発したエースのＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝は、疲労を考慮して別メニューでの調整となった。しかし練習後の取材に応じ「大丈