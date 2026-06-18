「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）緑と黄色の人波が大きく揺れた。影を潜めていた光景が、甲子園に広がる。交流戦ラストゲームに勝利した阪神・藤川監督は「非常にいいゲームになって良かったです」と笑顔で振り返った。大山の一発で主導権を握ると、六、八回はスクイズを敢行。長打に小技も絡めて着実に加点し、終盤にかけて楽天を突き放した。２桁得点は５月１２日・ヤクルト戦以来、甲子園では今季初めて。雨天