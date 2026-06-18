左手首骨折でリハビリ中の阪神・近本光司外野手（３１）が１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎で体を動かした。曇り空のＳＧＬに、黙々とリハビリの道を歩むリードオフマンの姿があった。屋外のサブグラウンドでウオーキングや軽めのダッシュを数分間。ファンが見守る中、軽快にメニューをこなした。近本を悲劇が襲ったのは４月２６日・広島戦（甲子園）。左手首付近に死球を受け、骨折と診断された。リハビリを開始した５