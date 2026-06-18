右太もも裏のコンディション不良を訴えていたＤｅＮＡ・牧が１７日、全体練習に参加した。再検査の結果、登録抹消せず状態を見ながら試合出場する方針で「張りが出たりとかもするんですけど、できない程度ではない」と説明。「思ったより動けていました。（リーグ戦再開までの）４日間でリカバリーして、金曜日に向けて準備できるのかなと思います」と１９日からの阪神戦に向け、意気込みを口にした。