ソフトバンクの王貞治会長（８６）と日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ、６５）が１７日、東京都内で「野球の未来を考える議員連盟」の総会に出席し、エクスパンション（球団拡張）の必要性を訴えた。プロ野球の観客動員数は史上最多を記録したが、野球競技人口は減少を続けており、未来への危機感が背景にある。王会長は「四つ増えるのが一番いい。１２球団に前向きに考えてもらわないと。夢を見ま