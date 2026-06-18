「ファーム・交流戦、ＤｅＮＡ２−１ヤクルト」（１７日、横須賀スタジアム）ＤｅＮＡ新外国人のエンカーナシオンが、２軍・ヤクルト戦（横須賀）に実戦初出場し、３打数無安打だった。「４番・ＤＨ」でスタメンに名を連ね、第１打席から二飛、右飛、三飛。実戦からは１カ月ほど離れており「自分が求めていた結果とは違って、ファンの皆さんが求めていた結果とは違った」と振り返ったが「もっともっと頑張って状態が上がれば