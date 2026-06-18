楽天は１７日、新監督に前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任すると発表した。仙台市内で記者会見に臨み「覚悟は決まっている。戦う気持ちになっている」と意気込んだ。１９日の古巣ロッテ戦（ゾゾ）から指揮を執る。背番号は８１。年俸、契約年数は非公表だが、会見に同席した三木谷浩史オーナー（６１）は「中長期的な契約」とした。また、１０日から休養に入っていた三木肇監督（４９）の退団も発表した。極めて異例とな