巨人は１７日、今季は米大リーグ、ナショナルズ傘下のマイナーでプレーした元中日の小笠原慎之介投手（２８）を獲得したと発表した。２年ぶりの日本球界復帰となる。２４年以来のセ・リーグ制覇を目指す巨人が、先発投手の補強に成功した。中日や西武、ＤｅＮＡなどとの争奪戦を制し、新加入するサウスポー。ＮＰＢ通算１６１試合に登板し４６勝６５敗と経験も豊富だ。エース・戸郷やドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）、田中将