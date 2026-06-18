巨人・マルティネスが１７日、中日時代の同僚である小笠原の加入を歓迎した。「うれしいニュースです。まさか（巨人で）一緒になるとは全く予想もしてなかった。早く１軍に来て一緒にプレーできたらなと思ってます」と笑みを浮かべる。左腕がチームメートになることで、守護神は「すごくいいモチベーションになります」と気合も入っていた。