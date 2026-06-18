梅雨の季節は、雨や湿気によるベタつきや生乾き臭など、毎日のちょっとした不快感が積み重なりがち。そんな女性たちのリアルな悩みに寄り添うため、インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」が実施した意識調査では、多くの女性が外出時の不快感や衣類トラブルに悩んでいることが明らかになりました。今回は、そんな梅雨シーズンを快適かつおしゃれに乗り切るための高機能アイテムをご紹介します