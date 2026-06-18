米イランの戦闘終結に向けた合意後、自宅に戻るレバノンの住民ら＝15日、レバノン南部ナバティエ（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米政府高官は17日、米国とイランの戦闘終結に向けた覚書について、レバノンを含む全ての戦線で戦闘の即時かつ恒久的な終結を宣言することが盛り込まれていると記者団に明らかにした。イスラエルによるレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラへの攻撃に反発するイランに配慮し、米側が譲歩した可能