韓国人歌手のジェジュン（40）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り2時間SP」（後9・00）に出演。年齢を明かすと共演者から驚きの声が上がった。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「ストレスの発散方法とかある？」と聞かれたジェジュンは「仕事終わりで帰宅して、一杯飲んで寝たり」と語った。「結構飲む？お酒」と聞かれると「最近、ちょっと飲めな