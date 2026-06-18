「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）１球に泣いた。楽天・前田健は５回を投げて失点は大山に浴びた２ランのみ。真ん中に入ったカーブを左翼席に運ばれた。「失投というか、もったいない」と振り返りつつ「一発で仕留めたのはさすが」と相手をたたえた。３敗目を喫したが進境は見えた。これまでは変化球を主体とした米国でのスタイルだったが、この日は直球を多めに配球。「こういったピッチングをしていくことができ