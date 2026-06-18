薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（69）が17日、インスタグラムを更新。都内の駅で警察に職務質問され、尿検査を強要されたなどと報告した。田代氏は「皆様にご報告します!一昨日、アパリでの職員立ち会いのもと薬物検査をして陰性でしたとご報告をしたばかりなのにその次の日に高円寺駅で職務質問にあいました」と、定期的に自主的な薬物検査をしているNPO法人アパリにふれつつ、東京・高円寺駅で職務質問