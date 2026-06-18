「ファーム・練習試合、阪神７−６独立リーグ連合チーム」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）悔し涙から一夜…虎の黄金ルーキーは再び歩み始めた。１７日に出場選手登録を抹消され、２軍再調整となったドラフト１位・立石（創価大）は出場機会こそなかったが、「自分がどう（打席に）立っていくべきかを想定して」とベンチから戦況を見つめた。１６日の１軍・西武戦（甲子園）で４打席連続三振を喫し、悔しさで目を真