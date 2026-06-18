「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）すがすがしい快音でダメ押しの６点目を演出した。阪神・森下はマルチ安打と適時打で交流戦最終試合を快打で締めくくった。１９試合ぶりの右翼守備も難なくこなした。５点リードの七回２死二塁。宋の投じた初球ド真ん中の変化球を振り抜いた。打球は左中間を大きく破り、適時二塁打となった。六回無死一塁でもドラフト１位・藤原（花園大）から中前打を放ち、今季２２度目のマルチ