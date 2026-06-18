「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）阪神が１２安打１０得点の快勝で交流戦最終戦を締めくくり、ヤクルトと並ぶ２位に浮上した。二回に大山悠輔内野手（３１）が楽天・前田健から左翼席へ今季甲子園初となる先制８号２ラン。六回には犠飛を放ち２安打３打点。先発・大竹は６回６０球で三塁すら踏ませず３安打無失点で１カ月半ぶりとなる３勝目。１９日・ＤｅＮＡ戦から再開するリーグ戦に向けて弾みをつけた。藤川球児