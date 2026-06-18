◇W杯北中米大会1次リーグＫ組 ポルトガル1―1コンゴ（2026年6月17日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦は17日（日本時間18日）、ポルトガル（FIFAランク5位）がコンゴ（同45位）と1―1のドロー。インスタフォロワー数6億6000万人を超える世界的スーパースターのFWクリティアーノ・ロナウド（41＝アルナスル）は先発フル出場。前日のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシに続きW杯史上最