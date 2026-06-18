「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）阪神が１２安打１０得点の快勝で交流戦最終戦を締めくくった。大山悠輔内野手（３１）が二回、楽天・前田健から左翼席へ先制の８号２ラン。自身今季初で、新人から１０年連続となる甲子園でのアーチ。六回には犠飛を放ち３打点の活躍となった。ヤクルトと並ぶ２位に浮上。１９日のＤｅＮＡ戦（横浜）から再開するリーグ戦に向けて弾みを付けた。やっと笑えた。「大山ー！！」「大