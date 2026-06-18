広島・新井監督が19日に再開するリーグ戦で現状打破へ、積極的に仕掛ける意向を示した。マツダスタジアムでの全体練習後「得点力が課題なので、交流戦同様にリスクを恐れず、こちらから動かしていけるところは動かしたい」と語った。防御率2・87、失点194はリーグトップでも、チーム打率・214、得点175は断トツの同ワースト。盗塁やエンドランなどを多用し、得点力不足を解消したい考えだ。目下23勝36敗3分で、首位・巨人とは9