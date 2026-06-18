「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）久しぶりの“定位置”で出場し、貫禄を見せた。阪神・佐藤輝が１９試合ぶりに三塁でスタメン出場。快音を響かせ、交流戦ラストを締めくくった。相手先発の前田健は、佐藤輝がプロ入りする前に海を渡った。メジャーでも活躍した右腕に「球界を代表するピッチャーなので」と尊敬のまなざし。ただ「いつも通りいきました」と初対戦でも平常心で、堂々と挑んだ。ゲームを動かしたの