下半身のコンディション不良で5日に登録を抹消されたオリックス・渡部が、屋外でのフリー打撃を再開した。同じく上半身のコンディション不良で離脱中の森友らとともに、大阪・舞洲の球団施設で快音を響かせ、「動きは全然いい感じにできてきているので」とうなずいた。4日の巨人戦で9回に二盗を成功させた際に負傷。背番号から“エリア0”と形容される守備範囲の広さで、チームを救ってきた5年目外野手は「試合はもちろん見て