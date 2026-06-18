売り出し中の広島・名原典彦外野手（25）が19日に再開するリーグ戦でもスタメン死守を誓った。モットーの「気合と根性」を前面に出し、出場21試合で打率.270、2本塁打、10打点、3盗塁をマーク。ここまでの自己評価は「70〜75点。まだできる。絶対にここ（の立ち位置）を手放さないという気持ち」と強調し、出塁率アップと盗塁増に意欲を燃やす。午前11時から本拠地で始まった全体練習。名原は打撃練習などに汗を流し、19日から