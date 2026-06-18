新潟地域と上越地域を結ぶ公共交通の利用促進に向け、県はキャンペーンを行います。 キャンペーンでは新潟と上越を結ぶ『特急しらゆき』について、JR東日本のネット予約サービスから2人以上の乗車券を購入すると、料金の最大50％分の電子マネーポイントが還元されます。 また、土・日・祝日や夏休み期間の平日に県内の高速バスが乗り放題になる1日乗車券をスマートフォンのアプリ上で販売します