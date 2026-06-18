6月18日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市北区大窪（スピード違反）県道・・・玉名市高瀬（携帯電話・シートベルト）国道266・・・天草市河浦町（スピード違反） ＜午後＞国道265・・・上益城郡山都町滝上（一時不停止）県道・・・八代市高島町（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の