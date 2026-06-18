不正薬物の押収量が増加傾向にある中、密輸などを防ぐために洋上監視にあたる大型監視艇『りゅうと』が6月17日、報道陣に公開されました。 【井上聖貴アナウンサー】 「新潟に広がる日本海で、まぶしいほどに白いこちらの監視艇が不正薬物などの密輸を取り締まります」 6月17日、報道陣に公開された大型監視艇『りゅうと』。 2020年に東京税関新潟税関支署に配備されたのもで、全長37m、幅6.6m、重さ143t、平常時は時速