広島・佐藤啓が1軍の全体練習に合流した。今季は初の開幕1軍を射止めながら、ここまで11打数無安打。5月29日に2度目の登録抹消となった。ただ、ファーム・リーグでは出場25試合で打率.360、3本塁打、13打点と格の違いを見せつける。リーグ戦が再開する19日に再登録される見込みで「ファームでは常に1軍をイメージしてやってきた。しっかり準備して、どれだけ割り切って打席に入れるか（が大事）。やってきたことを出し切り、ベ