中日の井上監督は巨人入りが決まった小笠原との将来的な対戦を見据え、“ガチンコ”一丸姿勢を強調した。「昔のよしみで生ぬるく勝負する、なんて選手がいるわけもない」。小笠原は昨年1月にポスティングシステムを利用して中日からナショナルズへ移籍。1年半ぶりの日本球界復帰となる新天地は、くしくも、リーグ戦再開となる19日から対戦する巨人だ。井上監督は「ライバル球団の一員としてしか見ない」と元同僚撃ちへ意欲を見