撤去作業が始まった桟橋に放置される遊覧船＝１７日、川崎市川崎区川崎港に係留されたまま長年放置され、一部が水没している遊覧船を巡り、川崎市は１７日、行政代執行で解体、撤去の作業を始めた。所有者や運航会社による自主的な撤去が見込めず、転覆や漂流により周辺の船舶運航に影響が出る恐れが高まっていたため。撤去費用は約３３３０万円に上り、市は今後、所有者らに費用を請求する方針。問題の遊覧船は、同市川崎区白