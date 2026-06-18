巨人は１７日、元中日でナショナルズ２Ａハリスバーグの小笠原慎之介投手（２８）と契約を結ぶことで合意したと正式発表した。背番号は「９８」に決まったことが分かった。１８日にチーム合流予定。シーズン中の電撃獲得で先発を補強した。ＮＰＢ通算４６勝。２１年から４年連続規定投球回をクリアしたスタミナが大きな魅力だ。２４年オフに中日からポスティングシステムで米球界挑戦し、昨年はメジャーで１勝。今季はメジャー