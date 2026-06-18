【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグ（Ｌ）を戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、全体練習を再開した。練習前には、今大会で２度目となる選手ミーティングを約５分間、実施したという。最年長３９歳のＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が、過去日本がＷ杯で１勝３分け３敗で０２年日韓大会ロシア戦か