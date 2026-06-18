巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が１７日、スポーツ報知のインタビューに応じた。阿部前監督の辞任を受けて交流戦から指揮を執り、１８試合で１０勝６敗２分け。目指すのは「守り勝つ野球」と投手を中心とした守備の重要性を掲げた。＊＊＊取材後記橋上監督代行は試合後のインタビューなどで「〇〇選手」と言う。そのことについて聞くと「今の時代を考えるとそういうところも大事かなと思って。昔は逆に野村さんは選手は絶