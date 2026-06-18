◇インターリーグドジャース―レイズ（2026年6月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のレイズ戦に先発した。初回は13球で3者凡退に抑えた。2回は先頭のカミネロに中前打されたが、後続をキッチリ打ち取った。直球だけでなく、スライダー、カーブを交えて的を絞らせなかった。レイズ先発のマクラナハンとの投げ合い。2人はゼスチャーで会話を交わした。ベンチ前から手を挙げて大谷