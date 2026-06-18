「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り2時間SP」（後9・00）に出演した。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「細木さんのところに、変なお客さんとか来ます？」と聞かれると「一番、私がアラっと思ったのが、“お風呂が壊れたんです”と」と答えた。さらに