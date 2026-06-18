自由な校風で知られる偏差値70超えの進学校・立教新座が、41年ぶりの甲子園を目指す。抽選会には筒井駿主将（3年）が参加し、初戦は10日に川口との対戦が決まった。昨秋の県大会は初戦敗退も、春季大会では4強入り。4月に就任の黒須清人監督の下、自分で決めて自分で行動する“自由さ”を追求したチームづくりをしてきた。筒井は「守備の精度を上げるなど細かいところを詰めて、一戦一戦地に足を着けて頑張りたい」と見据え