浦和が、町田のGK新井栄聡（よしあき、30）を獲得する可能性が高いことが分かった。1メートル89のサイズを生かしたハイボール処理を得意としロングキックにも定評がある。清水や大分を経て、町田にはJ1初参戦だった24年夏に加入。GK谷の控えとしてJ1では出場機会を得られなかったが、献身的にチームを支えた。来季は新天地で活躍の場を増やすことになりそうだ。