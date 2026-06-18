フィギュアスケート女子で世界ジュニア4連覇の島田麻央（17＝木下グループ）が17日、京都府宇治市内で公開された練習に参加した。4季を過ごしたジュニアで39連勝を飾り、無敗のまま新シーズンからシニアに転向。年上の選手たちと戦う舞台に向けて「楽しみ」「挑戦」という言葉を発し、W杯で戦うサッカー日本代表にも注目していることを明かした。重圧から解放され、穏やかな表情で島田が新シーズンへと目を向けた。公開された