アルビレックス新潟は17日、DF藤原優大（23）、ともにGKの吉満大介（33）、内山翔太（19）の3選手との契約更新を発表した。藤原優は今季終盤に出場機会を増やして安定した守備を披露。クラブを通じて「皆さんと喜び合うために全力で自分らしく頑張ります」とコメントし「あと、コールが“ゆうだい”だと思いっきり反応できます！ご検討いただけたら幸いです」と希望した。プレーオフラウンド2試合に出場した内山は、将来の守護