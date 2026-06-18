オリックスやマリナーズなどで活躍したイチロー氏（52＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が率いる野球チーム「イチロー選抜KOBECHIBEN」が、9月13日に東京ドームで高校野球女子選抜と対戦することが決まった。17日に主催者が発表し、イチロー氏は「毎年彼女たちから多くを学び今日に至っています。おじさんたちはいよいよ命懸けですが…」とコメント。元巨人、ヤンキースの松井秀喜氏（52）は3度目の出場に