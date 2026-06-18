巨人は17日、ナショナルズ傘下2Aハリスバーグの小笠原慎之介投手（28）と契約合意したと発表した。背番号は「98」が有力で、中日時代の同僚で21年に27歳で死去した木下雄介さんが背負った番号をつけるとみられる。小笠原は2シーズンぶりの日本球界復帰。2年ぶりのセ・リーグ制覇へ向け、NPB通算46勝の経験豊富なサウスポーを補強した。兄のように慕った木下さんと、同じ番号を背負う。2年ぶりに日本球界復帰する小笠原が、新天