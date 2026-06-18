将棋の第85期A級順位戦1回戦が17日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、広瀬章人九段（39）が糸谷哲郎九段（37）に96手で勝利した。3期ぶりにA級に復帰した広瀬と、今春の名人戦7番勝負で藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝にタイトル戦で初挑戦し、敗退した糸谷。広瀬は前期B級1組の4回戦で敗れたのを最後に順位戦連勝を10まで伸ばし、勢いの差を見せた。あらかじめ先手は糸谷に決まっており、戦型は雁木（がんぎ）へ進ん