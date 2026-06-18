開催：2026.6.18 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 2 - 6 [ロイヤルズ] MLBの試合が18日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとロイヤルズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はザック・リテル、対するロイヤルズの先発投手はルインデル・アビラで試合は開始した。 1回表、1番 カーター・ジェンセン 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 WS